فريق طبي زائر يجري 23 عملية قسطرة قلب بمستشفى بن سينا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أجرى فريق طبي زائر 23 عملية قسطرة للقلب استكشافية وعلاجية في مستشفى بن سينا التعليمي في سرت، برعاية جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ضمن مشروع توطين العلاج بالداخل.

ورأس الفريق استشاري أمراض وجراحة القلب بمركز الهواري الطبي في بنغازي الدكتور أسامة الفيتوري، وشاركهم في إجراء العمليات أطباء أخصائيون بقسم عناية القلب في المستشفى.

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وقال مساعد مدير عام المستشفى أخصائي أمراض القلب الدكتور جادالله درياق إن من بين العمليات 19 عملية قسطرة تشخيصية لفحص الشرايين التاجية وتصويرها بالأشعة السينية للكشف عن أية انسدادات أو تشوهات، إضافة إلى أربع عمليات قسطرة علاجية جرى خلالها تركيب دعامات للمرضى لتوسيع الشرايين التاجية ولمنع إعادة الانسداد.