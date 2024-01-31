فريق طبي مصري يزور مركز علاج القلب تاجوراء لإجراء جراحات للأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء استقبال فريق طبي زائر من مصر خلال الأيام المقبلة، الذي سيجري عمليات جراحية للأطفال.

ودعت رئيسة قسم جراحة القلب أطفال صفاء بن خليل أولياء أمور الأطفال الذين يعانون من مشكلات القلب، ويحتاجون إلى إجراء عمليات جراحة القلب المفتوح، إلى التواصل مع القسم، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وقالت بن خليل إن الفريق الطبي سيكشف على الأطفال، وسيجهزهم القسم لإجراء العمليات، موضحة أن التقديم سيكون صباح السبت من كل أسبوع.