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إجراء 60 عملية جراحية ضمن «حملة النور» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 01:26 صباحا
إجراء 60 عملية جراحية ضمن «حملة النور» في سبها
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أجرى فريق «حملة النور» المتخصص في طب وجراحة العيون في مركز سبها الطبي أكثر من 60 عملية جراحية خلال يوم الجمعة، ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل.

وأفادت الحكومة المكلفة من مجلس النواب على «فيسبوك» بأن الحملة تأتي بتعليمات وزير الصحة عثمان عبد الجليل.

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وأضافت أن الحالات تنوعت ما بين عمليات المياه البيضاء، والزرقاء، وعمليات الشبكية، وعمليات الحول.

وأوضحت أن الفريق الطبي أجرى يوم السبت عددًا من العمليات الجراحية الدقيقة المتخصصة في شبكية العين، والتي تستهدف مجموعة من المرضى بعد تقييم كل حالة من الحالات المستهدفة بشكل منفرد.

جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
جانب من عمليات الكشف الطبي على مرضى العيون في مركز سبها الطبي، السبت 27 يناير 2024 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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