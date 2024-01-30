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فريق طبي أميركي يجري 35 عملية قلب مفتوح لأطفال في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 08:03 صباحا
فريق طبي أميركي يجري 35 عملية قلب مفتوح لأطفال في بنغازي
فريق طبي أميركي خلال إجرائه عملية قلب مفتوح لطفل بمركز بنغازي الطبي، 28 يناير 2024. (جهاز دعم الخدمات العلاجية)
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أجرى فريق طبي أميركي 35 عملية قلب مفتوح معقدة لأطفال في مركز بنغازي الطبي.

وزار الفريق الطبي الأميركي المتخصص في عمليات تشوهات قلب الأطفال وحديث الولادة في المركز طيلة 21 يوما، حتى اختتام عمله أمس الإثنين، حسب بيان جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، على صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

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وأشار جهاز دعم الخدمات العلاجية إلى أن استقدام الفريق الطبي التابع لجمعية نوفك الأمريكية يأتي ضمن خطته من أجل توطين العلاج بالداخل.

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