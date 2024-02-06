شاهد في «اقتصاد بلس»: خصخصة الشركات العامة.. سجال جديد بين الحكومتين

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على إصدار الدبيبة قرارًا بنقل تبعية 7 شركات عامة إلى الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة، تمهيدًا لخصخصتها، وهو ما اعتبرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب «انتهاكًا واضحًا لأموال الدولة».

وبحسب قرار الدبيبة رقم (46) لسنة 2024 الصادر في 24 يناير الماضي، فإن الشركات المشمولة هي: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وشركة جرمة للتوكيلات الملاحية، والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، والشركة العامة للنقل السريع، والشركة العامة للطرق والجسور، والشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.

لكن أسامة حماد وجَّه خطابًا إلى النائب العام لوقف القرار الذي اعتبره يؤدي إلى «الاعتداء على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لهذه الشركات وكذلك اختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها».

توفير المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان

وتطرق البرنامج إلى إعلان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج أن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام 2023 تجاوزت 4 مليارات دولار، وأن عدد الشركات الحاصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم وصلت إلى 733 شركة والتي «ستكون متوفرة في السوق قبل شهر رمضان؛ لتساهم في استقرار الأسعار».

البرلمان يصادق على تخصيص ميزانية طوارئ لمدينة زليتن

أشار البرنامج إلى إعلان مجلس النواب زليتن مدينة منكوبة، مع تكليف الحكومة برئاسة أسامة حماد بالنظر في مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لحلها.

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