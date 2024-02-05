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بالصور.. مشروعان أوروبيان في مجال «صيد الأسماك والسلامة البيئية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 فبراير 2024, 01:55 صباحا
بالصور.. مشروعان أوروبيان في مجال «صيد الأسماك والسلامة البيئية»
التومي مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو ومسؤولة المشروع، 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
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اطلعت وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على مشروعين مقترح تنفيذهما في ليبيا في مجال«صيد الأسماك والسلامة البيئية»

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، يوم الأحد، مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو وممثل عن السفارة الإيطالية جاكمو قرندسو، وممثلة مقاطعة تورنيتو منسق عام مشروع «ريبلد» لورنسا بياسيتو وفريق العمل بالمشروع.

وحسب بياسيتو فإن «عدد البلديات الشريكة في المشروع 10 بلديات، منها خمس بلديات ساحلية مستهدفة بمشروع صيد الأسماك»، لافتة إلى «دور المشروعين في تحقيق التنمية، وإعادة بناء القدرات لتحقيق عائدات مالية للبلديات المستهدفة والذي يعود بالنفع على المجتمع الليبي بشكل عام».

أهم مشروع للاتحاد الأوروبي
أما سفير الاتحاد الأوروبي فقد عد هذا المشروع هو «الأهم من بين مشروعات الاتحاد الأوروبي في مجال التنمية المستدامة»، مُعرباً عن «سعادة الاتحاد الأوروبي بهذه الشراكة».

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وعبر التومي عن «دعمه المباشر للمشاريع المستهدفة»، وأكد «ضرورة التنسيق الوثيق مع الوزارة لضمان نجاح هذه المشاريع»، مشيرا إلى أن المرحلة التي تمر بها الإدارة المحلية تختلف عن سابقاتها، كونها خصصت لها السنتين الماضيتين بعض التدفقات المالية التي جعلتها أكثر فاعلية ونشاطا من ذي قبل».

وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في عقد لقاءات تخطيطية مشتركة بين الإدارات الفنية المختصة بالوزارة وفريق مقاطعة تورنتو وعمداء البلديات، وضرورة »بحث مدى إمكانية زيادة عدد البلديات الشريكة ضمن مشروع الصيد البحري، بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة»، على حد وصفه.

التومي مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو ومسؤولة المشروع، 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
التومي مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو ومسؤولة المشروع، 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
من لقاء التومي مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو ومسؤولة المشروع، 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
من لقاء التومي مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو ومسؤولة المشروع، 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
من لقاء التومي مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو ومسؤولة المشروع، 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
من لقاء التومي مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو ومسؤولة المشروع، 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
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