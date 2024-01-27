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التومي لقناة «الوسط»: تقرير البنك الدولي عن كارثة دانيال «غير دقيق» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 10:57 مساء
التومي لقناة «الوسط»: تقرير البنك الدولي عن كارثة دانيال «غير دقيق» (فيديو)
وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي تحدث مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 25 يناير 2024 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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اعتبر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي أن الأرقام الواردة في تقرير البنك الدولي بشأن تقييم الأضرار الناجمة عن كارثة دانيال «غير دقيق».

جاء ذلك في حديث للتومي مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس الماضي.

وتحدث التقرير عن عدم استجابة الأطراف الليبية بشأن المعلومات بشأن أضرار الكارثة، لدرجة أن خبراء البنك حصلوا على تقدير الأضرار بالأقمار الصناعية.

لكن التومي، وهو أيضًا رئيس الفريق الحكومي للجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، قال لقناة «الوسط» إن الفريق الحكومي تحدث منذ بداية الكارثة عن الحاجة إلى شراكة الأطراف المعنية كافة والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة للمساندة في إعداد التقييمات في مرحلة الاستجابة أو التعافي وإعادة الإعمار.

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التومي: تكليف رسمي للبنك الدولي بتقييم الأضرار
وتابع أن البنك الدولي كان من ضمن المؤسسات الرئيسية التي جرى التواصل معها في يوم 12 سبتمبر، وهو اليوم التالي للكارثة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مع ممثلي البنك في ليبيا لمناقشة كيفية الاستعانة بخبرات المؤسسة في المراحل الثلاثة، خاصة مرحلة الاستجابة السريعة والمساعدة بأدوات تقنية، ثم مرحلة التعافي.

وأوضح أن البنك الدولي طلب تكليفًا رسميًا، وهو ما حدث بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبعدها عقد ممثلون عن المؤسسات الليبية اجتماعات مع مسؤولي البنك في ليبيا، متابعا: «كان الحديث في البداية عن تقديم التقرير النهائي للتقييم في منتصف أكتوبر، ثم طلبوا التأجيل إلى شهر نوفمبر، ثم إلى منتصف ديسمبر، مرجعين ذلك بسبب نقص البيانات»، على الرغم من التعبير عن استعداد الحكومة تقديم المعلومات المطلوبة.

وفي سياق التشكيك بدقة تقدير كلفة إعادة الإعمار، تساءل التومي عن الأساس الذي استند عليه البنك الدولي لإعلان إجمالي التكلفة بـ1.8 مليار دولار، وهو ما كان يحتاج إلى دراسة متطلبات الإعمار بحساب أسعار السوق.

التومي: البنك الدولي تهرب من إطلاعنا على التقديرات
واتهم التومي ممثلي البنك الدولي بالمماطلة والتهرب بشأن إطلاع المؤسسات الليبية على تقدير الأضرار، قائلا: «لم يطلع أي طرف محلي على الأرقام التي تجافي الحقيقة»، لافتًا إلى أن تقرير البنك الدولي تضمن مرافق تعليمية جرى الانتهاء بالفعل من صيانتها، وتحديدا 98 مرفقا تعليميا، من أصل 117 مرفقًا تضرر جزئيًا أو كليا.

والأربعاء الماضي صدر تقييم مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأضرار الفيضانات الكارثية في ليبيا، من 200 صفحة، نشرته بعثة الأمم المتحدة. وقدّر التقييم احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي بنحو 1.8 مليار دولار.

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