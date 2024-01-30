تكالة يناقش مع السفير الألماني «خطة باتيلي» لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال لقائه السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الثلاثاء، خطة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لحل الأزمة الليبية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء تكالة والسفير الألماني جرى خلاله «مناقشة خطة باتيلي لحل الأزمة الليبية لتحقيق توافق بين الأطراف السياسية بما يدعم المسار الديمقراطي في ليبيا وفق الثوابت الوطنية».

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وأكد تكالة خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، اهتمام المجلس بدعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وألمانيا وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف أن السفير ميخائيل أونماخت «أعرب من جهته عن دعم ألمانيا للمسار الديمقراطي في ليبيا وتحقيق توافق وطني يرسِّخ أسسًا حقيقية للمصالحة الشاملة عبر الحوار السلمي وإنجاح العملية الانتخابية وفق ما يطمح له الشعب الليبي».