وحدة تابعة لـ«ماريدايف» المصرية تفوز بعقد استكشاف نفطي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة مصرية، اليوم الإثنين، إسناد عقد استكشافات نفطية لشركة تابعة لها لمدة ثلاث سنوات بقيمة 29.72 مليون يورو، ولصالح شركة «مليتة» للنفط والغاز.



وقالت شركة الخدمات الملاحية والنفطية «ماريدايف»، في إفصاح للبورصة المصرية، إن شركة «الميز» لخدمات النفط والغاز المشتركة (وهي شركة تابعة لها في ليبيا بنسبة 49% وجارٍ تأسيسها)، أسند إليها أعمال دعم استكشاف وإنتاج البترول بحقل البوري وبحر السلام في ليبيا.

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ومن المقرر البدء في تنفيذ العقد خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق البيان. يشار إلى أن «ماريدايف» هي شركة عامة تأسست في مارس 1978 ومدرجة في البورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.



إنتاج حقل البوري وبحر السلام

وحقل البوري البحري، هو الأكبر بين حقول ليبيا في البحر المتوسط، إذ ينتج نحو 23.5 ألف برميل نفط يوميا. وتدير شركة مليتة للنفط والغاز هذا الحقل الذي يقع على مسافة 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط، وبدأ إنتاجه العام 1988 بعد اكتشافه العام 1976.

أما حقل بحر السلام البحري فينتج مليارا واحدا و40 ألف قدم مكعب غاز يومياً، ويقع على بعد 110 كم من الساحل الليبي، تديره شركة مليتة للنفط والغاز، وبدأ إنتاجه العام 2005.