ضوء أخضر بـ«عَمرة شاملة» لمجمع مليتة الصناعي وحقلي بحر السلام والوفاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، إجراء عَمرة شاملة بمجمع مليتة الصناعي وحقلي بحر السلام والوفاء.



وأشارت شركة «مليتة للنفط والغاز»، في بيان، إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أعطي الضوء الأخضر بالبدء في عملية الإيقاف التام في المجمع والحقلين، لإجراء العمرة الشاملة فيهم. وزار رئيس لجنة إدارة الشركة والوفد المرافق مجمع مليتة الصناعي ومنصة صبراتة.

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مجمع مليتة

ويقع مجمع مليتة علي بعد نحو 22 كيلومترا شرق مدينة زوارة، ويتكون من معملين، الأول لمعالجة النفط والمكثفات المنتجة من حقل الوفاء، والثانى معالجة الغاز والمكثفات المنتجة من منصة صبراتة.

أما حقل بحر السلام فيقع على مسافة نحو 120 كيلومترا شمال غربي طرابلس، ويحوي ما يزيد على 260 مليار متر مكعب من الغاز. في حين ينتج حقل الوفاء نحو 40 ألف برميل يوميا من الخام والمكثفات، وكذلك 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.