انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل فريق بالهلال الأحمر فرع هون ثلاث جثث من قبور بوادي «الأبتر القزون» وسط الصحراء على بعد 60 كيلومتر شرق مدينة ودان.

وتقدم مواطن من مدينة ودان ببلاغ إلى نيابة الجفرة الابتدائية يفيد بوجود ثلاثة قبور وسط الصحراء بوادي «الأبتر القزون»، ليتوجه رئيس النيابة وفريق الانتشال بالهلال الأحمر فرع هون بحماية من «اللواء 128» وقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة إلى المكان المحدد، وفق مصدر تحدث إلى «بوابة الوسط».

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وبعد فتح القبور الثلاثة تبين أن بداخلها رجل وامرأة ورفاة جثة غير واضحة المعالم.

من أعمال انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان، 28 يناير 2024. (بوابة الوسط)

من أعمال انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان، 28 يناير 2024. (بوابة الوسط)

من أعمال انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان، 28 يناير 2024. (بوابة الوسط)

من أعمال انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان، 28 يناير 2024. (بوابة الوسط)

من أعمال انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان، 28 يناير 2024. (بوابة الوسط)

من أعمال انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان، 28 يناير 2024. (بوابة الوسط)

من أعمال انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان، 28 يناير 2024. (بوابة الوسط)

من أعمال انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان، 28 يناير 2024. (بوابة الوسط)

من أعمال انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان، 28 يناير 2024. (بوابة الوسط)