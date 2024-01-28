الهلال الأحمر: انتشال جثة على شاطئ صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر في صبراتة، اليوم الأحد، انتشال جثة على شاطئ البحر في المدينة.

وقالت الجمعية إنه بعد تلقي بلاغ بوجود جثة على شاطئ البحر جرى تنسيق الجهود بين مركز شرطة المدينة ومتطوعي الهلال الأحمر في صبراتة، لانتشال هذه الجثة من موقع الحادث وتحويلها إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

حوادث متكررة لوجود جثث على شاطئ صبراتة

وتتكرر حوادث وجود جثث يقذفها البحر على شاطئ صبراتة. ففي 18 أغسطس الماضي، انتشل الهلال الأحمر جثة قبالة شاطئ المدينة بالتعاون مع مركز الشرطة.

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وفي السادس من يوليو، انتشل أفراد جمعية الهلال الأحمر الليبى - فرع صبراتة خمس جثث على شاطئ بحر المدينة. وفي 23 أبريل، انتشل الهلال الأحمر 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين، بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة ساحل صبراتة.

متطوعو الهلال الأحمر خلال انتشال جثة على شاطئ صبراتة، 28 يناير 2024 (جمعية الهلال الأحمر- فرع صبراتة)

متطوعو الهلال الأحمر خلال انتشال جثة على شاطئ صبراتة، 28 يناير 2024 (جمعية الهلال الأحمر- فرع صبراتة)