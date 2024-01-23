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انتشال رفاة بشرية قرب مسجد الصحابة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 01:12 صباحا
انتشال رفاة بشرية قرب مسجد الصحابة في درنة
جانب من عملية انتشال الرفات في درنة، الإثنين 22 يناير 2024 ( الهلال الأحمر الليبي)
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبية، اليوم الإثنين، انتشال رفاة بشرية قرب مسجد الصحابة في درنة.

وقالت الجمعية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تلقت بلاغًا من إحدى الشركات العاملة لدى صندوق إعمار ليبيا في درنة، بشأن وجود رفاة بشرية قرب مسجد الصحابة.

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وأوضحت أن فريقها انتشل مجموعة كبيرة من الرفات تعود لفترة قديمة، جرى نقلها إلى جهاز الهيئة العامة للبحث و التعرف على المفقودين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جانب من عملية انتشال الرفات في درنة، الإثنين 22 يناير 2024 ( الهلال الأحمر الليبي)
جانب من عملية انتشال الرفات في درنة، الإثنين 22 يناير 2024 ( الهلال الأحمر الليبي)
جانب من عملية انتشال الرفات في درنة، الإثنين 22 يناير 2024 ( الهلال الأحمر الليبي)
جانب من عملية انتشال الرفات في درنة، الإثنين 22 يناير 2024 ( الهلال الأحمر الليبي)
جانب من عملية انتشال الرفات في درنة، الإثنين 22 يناير 2024 ( الهلال الأحمر الليبي)
جانب من عملية انتشال الرفات في درنة، الإثنين 22 يناير 2024 ( الهلال الأحمر الليبي)
جانب من عملية انتشال الرفات في درنة، الإثنين 22 يناير 2024 ( الهلال الأحمر الليبي)
جانب من عملية انتشال الرفات في درنة، الإثنين 22 يناير 2024 ( الهلال الأحمر الليبي)
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