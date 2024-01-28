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«أجوكو» تعيد بئرًا نفطية بحقل مسلة إلى الإنتاج بقدرة 2104 براميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 07:02 مساء
«أجوكو» تعيد بئرًا نفطية بحقل مسلة إلى الإنتاج بقدرة 2104 براميل يوميًا
مقر شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي. (صفحة الشركة على فيسبوك)
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» اليوم الأحد، عودة بئر نفطية بحقل مسلة إلى الإنتاج بقدرة فعلية تبلغ 2104 براميل نفط يوميًا، وذلك في إطار خطة الشركة الرامية لزيادة معدلات الإنتاج، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إنها «تمكنت بسواعد ليبية من مهندسي إدارات هندسة المكامن والحفر والإنتاج من تحويل البئر (HH59-65) غير المنتجة - والمصنفة كبئر ملاحظة - بحقل مسلة النفطي، إلى بئر منتجة بعد توقف دام سنتين وثمانية أشهر».

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وأكدت الشركة أن «البئر عادت اليوم بقدرة إنتاجية فعلية 2104 براميل نفط يوميًا، وبنسبة مياه مصاحبة 3% وذلك باستخدام الحفر الموجه وإعادة الدخول Reentry»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة «تُعد نجاحًا مهمًا في طريق زيادة معدلات الإنتاج بحقل مسلة والشركة بالكامل».

ووافقت الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» في ختام اجتماعها السنوي للعام 2023 الذي عُقِد بمقر الشركة في مدينة بنغازي، في التاسع من يناير الجاري، على زيادة إنتاج الشركة من النفط بمعدل 100 ألف برميل، وفق ما أعلنته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» يومها.

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