اللافي وعون يزوران طوكيو ويبحثان عودة الشركات اليابانية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي زيارته العاصمة اليابانية (طوكيو)، التي ضمت وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون، والتي ركزت على تعزيز التعاون بين البلدين، وتشجيع عودة الفعاليات الاقتصادية والشركات اليابانية لليبيا.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان أمس السبت، إن اللافي اختتم زيارته بلقاء رئيس رابطة الصداقة البرلمانية الأفريقية - اليابانية، و عدد من أعضاء مجلس النواب الياباني، وذلك رفقة عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر،.

وأوضح البيان أن النقاش دار حول تعزيز التعاون بين البلدين، وتشجيع عودة الفعاليات الاقتصادية والشركات اليابانية لليبيا.

زيارة لمقر السفارة الليبية في طوكيو وبيت الضيافة

كما التقى اللافي رئيس وكالة «جايكا» الحكومية، اكيهيكو تاناكا، وهي الوكالة اليابانية المعنية بالتعاون الدولي وتنسيق جهود الحكومة اليابانية، لتقديم الدعم في بناء السلام في دول العالم. كما زار اللافي والوفد المرافق مقر السفارة الليبية بطوكيو، وبيت الضيافة الليبي.

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وشارك في الزيارة وزير الخارجية المكلف في حكومة الدبيبة الطاهر الباعور. وأكد الجانب الياباني التزامه بدعم جهود بناء السلام في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية.

وشملت اللقاءات أيضا رئيس مؤسسة «ساساكوا» للسلام التابعة للحكومة اليابانية، اتسوشي سونامي، الذي شدد على تقديم الدعم الفني والاستشاري لليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

من زيارة الوفد الليبي إلى العاصمة اليابانية طوكيو (المجلس الرئاسي)

من زيارة الوفد الليبي إلى العاصمة اليابانية طوكيو (المجلس الرئاسي)

من زيارة الوفد الليبي إلى العاصمة اليابانية طوكيو (المجلس الرئاسي)

من زيارة الوفد الليبي إلى العاصمة اليابانية طوكيو (المجلس الرئاسي)