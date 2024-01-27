افتتاح قسم البحث الجنائي ببلدية المعمورة في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح اليوم السبت مقر قسم البحث الجنائي ببلدية المعمورة التابع لمديرية أمن الجفارة بعد انتهاء أعمال الصيانة له وإمداده بالمعدات التشغيلية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت إن افتتاح المقر يأتي ضمن توجيه وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي لدعم مديريات الأمن والاهتمام بالمرافق الأمنية لتنفيذ الخطة الأمنية.

مسؤولون أمنيون في افتتاح مقر البحث الجنائي

حضر الافتتاح أعضاء اللجنة المكلفة من قبل الطرابلسي والتي تضم مدير الإدارة العامة للعلميات الأمنية اللواء علي النويصري، ومدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، ومدير كلية الدراسات العليا والعلوم الأمنية عميد فتحي عون.

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كما شارك في الافتتاح آمر «الكتيبة 55» معمر الضاوي وعدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء النيابات ببلديات الجفارة ومسؤولون أمنيون وعسكريون آحرون، فيما كان في استقبالهم مدير أمن الجفارة اللواء عبدالناصر الطيف.

من افتتاح مقر البحث الجنائي في منطقة المعمورة بمديرية أمن الجفارة، 27 يناير 2024 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

من افتتاح مقر البحث الجنائي في منطقة المعمورة بمديرية أمن الجفارة، 27 يناير 2024 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)

من افتتاح مقر البحث الجنائي في منطقة المعمورة بمديرية أمن الجفارة، 27 يناير 2024 (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)