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مؤسسة النفط تطالب شركة الحفر بتعزيز أسطولها لزيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 06:14 مساء
مؤسسة النفط تطالب شركة الحفر بتعزيز أسطولها لزيادة الإنتاج
اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للحفر للعام 2023، الخميس 25 يناير 2023. (مؤسسة النفط)
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طالبت المؤسسة الوطنية للنفط الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار بتعزيز وتطوير أسطول حفاراتها، مشيدة بمستوى السلامة المهنية في عملياتها، بحسب ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وعقدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للحفر، اليوم الخميس، اجتماعها السنوي للعام 2023، برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة والمديرين العامين ومديري الإدارات من المؤسسة والشركة ورئيس وعضو هيئة المراقبة.

أداء شركة الحفر في 2023
واستعرض الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مؤشرات أداء الشركة وخطتها الاستراتيجية للسنوات (2024ـ2027)، ومختلف نشاطاتها التي أنجزتها خلال العام 2023.

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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار «تمكنت خلال العام 2023 من حفر 31 بئر نفط وغاز، وصيانة 307 آبار نفط وغاز»، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة قدمت تقريرها وردّت إدارة الشركة على الملاحظات الواردة به.

دعم مؤسسة النفط لشركة الحفر
وأشاد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال الاجتماع بمساعي الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط الرامية إلى تحسين وتنوع خدماتها، وحرصها على إيلاء الأهمية القصوى لإجراءات السلامة المهنية في عملياتها كافة.

كما أكد مجلس الإدارة دعم المؤسسة الوطنية للنفط «الدائم واللامحدود للشركة وكل العاملين بها»، مطالبا إدارتها «ببذل المزيد من الجهد لتعزيز وتطوير أسطول حفاراتها، للمساهمة في عمليات الحفر التي تسهم في زيادة القدرة الإنتاجية، كما حثهم على الدخول في شراكات مع شركات عالمية لتبادل الخبرات وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة في جميع عملياتها من أعمال حفر وصيانة آبار النفط».

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