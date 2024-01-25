%44 نسبة نمو إيرادات «الوطنية لتموين الحقول النفطية» العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية فتحي البنداق نمو الإيرادات العام الماضي بنسبة 44%، من خلال الحصول على عقود جديدة مقارنة بالإيرادات المتحققة سنة 2022، متوقعا استمرار النمو في الإيرادات هذا العام.

ونوه مجلس إدارة الشركة، خلال اجتماع الجمعية العمومية إلى «خطط طموحة وفق استراتيجية جديدة للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية»، وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط.



شراكة مثمرة مع الاستثمار الفندقي

وأكد مجلس الإدارة «ضرورة معالجة القصور والمختنقات التي تواجهها من خلال بناء قاعدة استراتيجية تصحيحية ينطلق منها تطبيق الأهداف لتطوير الموارد البشرية والمالية، للمحافظة على استمرارية نشاط الشركة».وأضاف أن «الشركة تسعى في إطار تطوير نشاطها للاتجاه إلى الاستثمار والدخول في شراكة مثمرة مع شركة الاستثمار الفندقي في مشاريع مختلفة».

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وتأسست الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط منذ 37 عاما، بعد دمج الشركة الوطنية للحفر والشركة الوطنية لخدمات آبار النفط، بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (25) لسنة 1987 بهدف خلق قاعدة متينة للمنافسة والحد من احتكار مزاولة هذا النشاط من قبل الشركات الأجنبية.

اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، 25 يناير 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)

اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، 25 يناير 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)