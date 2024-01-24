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يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 09:01 مساء
يشمل عدة تخصصات.. افتتاح المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس
السيفاو والسفير التركي يفتتحان المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس. الثلاثاء 23 يناير 2024. (وزارة التعليم التقني والفني)
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افتتح وزير التعليم التقني والفني بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» يخلف السيفاو، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، المركز الليبي - التركي للمهن الفنية بمقر المعهد الفني المتوسط أحمد شوقي للمهن الكهربائية والميكانيكية في طرابلس، بمشاركة عدد من المسؤولين بالوزارة والبعثة التركية.

وحضر مراسم الافتتاح، التي جرت أمس الثلاثاء، وكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الديوان والتطوير الفرجاني أحمد، ونائب مدير الوكالة التركية للتعاون والتنسيق الدولي (تيكا) رحمان نوودن، ومنسق الوكالة في ليبيا علي بجاناك قل، ومساعده حسين حودانة، ومدير مكتب شؤون الوزارة محمد البوعيشي، ومنسق مكتب الوزير حسن مسعود، ومنسق علاقات الوزارة مع الوكالة التركية خالد المصراتي، ومدير معهد أحمد شوقي للمهن الميكانيكية والكهربائية.

تخصصات المركز الليبي - التركي
وأوضحت وزارة التعليم التقني والفني عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المركز الليبي - التركي للمهن الفنية يشمل عدة تخصصات فنية، منها أقسام «تكيف وتبريد، وميكانيكا سيارات، والطاقات المتجددة، وكهربائية وإلكترونية، ولحام».

وأشاد السيفاو، في كلمته خلال مراسم افتتاح المركز، بعمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين ليبيا وتركيا، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات في كل المجالات، خاصة التقنية والفنية مع المؤسسات التركية، وفق ما نشرته صفحة الوزارة.

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وأعرب السيفاو عن تقديره الجهود التركية في تقديم المساعدات التقنية والفنية والتدريبية للطلبة والخريجين الليبيين، متعهدا بالعمل على استمرار التعاون مع الجانب التركي، لتنفيذ مشاريع جديدة في مختلف مناطق ليبيا.

التعاون مع تركيا في مجالات التعليم التقني والفني
ونوه السيفاو إلى أن المشاريع التي تستهدف الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة ستركز على المنطقتين الشرقية والجنوبية، وذلك لـ«نقل التجربة التركية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات التركية في التخصصات التقنية والفنية».

كما كشف وزير التعليم التقني والفني بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عزم وزارته تنظيم دورات تدريبية، سيجري تنفيذها قريبا مع تركيا، تستهدف المدربين وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين.

من جهته، عبر السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، عن سعادته بالتعاون والتنسيق بين البلدين من أجل تجسيد وتعزيز العلاقات المتينة بين الشعبين الصديقين، مؤكداً حرص تركيا على تقديم كل أوجه التعاون، وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار السفير التركي، خلال كلمته، إلى التجارب الرائدة في مجال التعليم التقني والفني، مبديا رغبة بلاده في إرسال واستقبال وفود تدريبية، وتقديم منح دراسية للطلاب الليبيين.

وقدم نائب مدير الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) رحمان نوودن، في ختام مراسم الافتتاح، لوزير التعليم التقني والفني درع الوكالة، عرفانا منهم بجهود السيفاو في تذليل كل الصعاب أمام استمرار ونجاح التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

السيفاو والسفير التركي يفتتحان المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس. الثلاثاء 23 يناير 2024. (وزارة التعليم التقني والفني)
السيفاو والسفير التركي يفتتحان المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس. الثلاثاء 23 يناير 2024. (وزارة التعليم التقني والفني)
السيفاو والسفير التركي يفتتحان المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس. الثلاثاء 23 يناير 2024. (وزارة التعليم التقني والفني)
السيفاو والسفير التركي يفتتحان المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس. الثلاثاء 23 يناير 2024. (وزارة التعليم التقني والفني)
السيفاو والسفير التركي يفتتحان المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس. الثلاثاء 23 يناير 2024. (وزارة التعليم التقني والفني)
السيفاو والسفير التركي يفتتحان المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس. الثلاثاء 23 يناير 2024. (وزارة التعليم التقني والفني)
السيفاو والسفير التركي يفتتحان المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس. الثلاثاء 23 يناير 2024. (وزارة التعليم التقني والفني)
السيفاو والسفير التركي يفتتحان المركز الليبي - التركي للمهن الفنية في طرابلس. الثلاثاء 23 يناير 2024. (وزارة التعليم التقني والفني)
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