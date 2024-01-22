الشرطة تسلم محال تجارية وشقة سكنية وسط طرابلس إلى ملاكها الشرعيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية اليوم الإثنين تسليم عقارات متمثلة في محلات تجارية وشقة سكنية بوسط العاصمة طرابلس إلى ملاكها الشرعيين، وفق ما نشرته عبر صحتها على «فيسبوك».

ومنحت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وهي هيئة شرطية، في 18 يناير الجاري مهلة 72 ساعة لشاغلي المحلات التجارية والشقة السكنية لإخلائها استعدادا لتسليمها إلى ملاكها الشرعيين، وذلك بناء على تعليمات مكتب النائب العام.

- بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس

وأكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أنها قامت اليوم الإثنين بتسليم العقارات إلى ملاكها فور اخلائها من شاغليها وذلك بمحضر تسليم واستلام، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة وإحالتها إلى مكتب النائب العام.

وتتمثل العقارات في 8 محلات تجارية وشقة سكنية تقع بشارع هايتي وسط العاصمة طرابلس.

عناصر إدارة إنفاذ القانون خلال تسليم العقارات إلى ملاكها. (إدارة انفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)

عناصر إدارة إنفاذ القانون خلال تسليم العقارات إلى ملاكها. (إدارة انفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)