بمشاركة المقريف.. مناقشات عربية في تونس لإصلاح نظم التعليم

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، موسى المقريف، في الاجتماع الرفيع المستوى لرؤساء المجالس التربوية العربية الذي انعقد في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالعاصمة تونس.

وحضر الاجتماع وزراء التربية والتعليم ورؤساء المجالس التربوية في عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى لفيف من الخُبراء والأكاديميين والمختصين في الشأن التربوي والتعليمي، بهدف بحث إصلاح نظم التربية والتعليم في الوطن العربي، وتشخيص الواقع والتحديات، واستشراف المستقبل، بالإضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول العربية المشاركة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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كما يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين رؤساء المجالس التربوية العربية، وتشجيع التبادل الثقافي والمعرفي بين الدول العربية، وتحديد الأولويات، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتحسين نظم التعليم في الدول العربية.

من اجتماع رؤساء المجالس التربوية العربية في تونس، 19 يناير 2024. (وزارة التربية والتعليم)

من اجتماع رؤساء المجالس التربوية العربية في تونس، 19 يناير 2024. (وزارة التربية والتعليم)

من اجتماع رؤساء المجالس التربوية العربية في تونس، 19 يناير 2024. (وزارة التربية والتعليم)