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المقريف يبحث مع السائح الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 12:32 مساء
المقريف يبحث مع السائح الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية المقبلة
لقاء المقريف والسائح في وزارة التربية والتعليم، 18 ديسمبر 2023. (التعليم)
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بحث وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الدكتور موسى المقريف مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح استعدادات تنفيذ انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى للمرة الأولى تحت إشراف المفوضية.

وتناول الطرفان خلال اللقاء اليوم الإثنين القانون رقم 20 للعام 2023، ومتطلبات العملية الانتخابية والجدول الزمني المعد لتنفيذ انتخابات 98 بلدية دفعة واحدة خلال العام المقبل، فضلا عن جهود التوعية وتحفيز المواطنين على التسجيل، وتزويد الوزارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قائمة بأسماء المراكز الانتخابية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وأكد المسؤولان استمرار التواصل بين الجانبين تنفيذا لأطر التعاون بينهما بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.

وشدد المقريف على دعمه للعملية الانتخابية ومساندته لها لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات من خلال المؤسسات التعليمية التي سيجرى الاستفادة منها كمراكز انتخابية.

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