المقريف يبحث مع السائح الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الدكتور موسى المقريف مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح استعدادات تنفيذ انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى للمرة الأولى تحت إشراف المفوضية.

وتناول الطرفان خلال اللقاء اليوم الإثنين القانون رقم 20 للعام 2023، ومتطلبات العملية الانتخابية والجدول الزمني المعد لتنفيذ انتخابات 98 بلدية دفعة واحدة خلال العام المقبل، فضلا عن جهود التوعية وتحفيز المواطنين على التسجيل، وتزويد الوزارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قائمة بأسماء المراكز الانتخابية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

- السفير الألماني: تحضيرات المفوضية للانتخابات البلدية «إشارة إيجابية» لتعزيز الشرعية

- «المفوضية» تعتمد خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية

وأكد المسؤولان استمرار التواصل بين الجانبين تنفيذا لأطر التعاون بينهما بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.

وشدد المقريف على دعمه للعملية الانتخابية ومساندته لها لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات من خلال المؤسسات التعليمية التي سيجرى الاستفادة منها كمراكز انتخابية.