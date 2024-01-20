«الأرصاد»: تأثر غرب ليبيا بمنخفض جوي مصحوبا برياح نشطة مساء اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب البلاد بمنخفض جوي مصحوبا برياح شمالية غربية نشطة نسبيًا، وذلك ابتداء من مساء اليوم السبت.

ويتسبب المنخفض الجوي في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وسيشمل ذلك مناطق الشمال ابتداء من غد الأحد، بينما ستتكاثر السحب ويتخللها أحيانًا هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خلال اليومين المقبلين على بعض مناطق الشمال، خاصة الساحلية منها.

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وأظهرت النشرة الجوية أن طقسًا دافئًا سيسود نهار اليوم على غالبية المناطق، إذ ستتراوح درجات الحرارة بين 23 و30 درجة مئوية.