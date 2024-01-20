حالة الطقس في ليبيا (السبت 20 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نسبيا نهار السبت على غالبية مناطق ليبيا، بينما تتأثر مناطق غرب البلاد ابتداء من مساء اليوم بامتداد منخفض جوي مصحوبا برياح شمالية غربية نشطة نسبيا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على أن يشمل ذلك مناطق الشمال الشرقي غدًا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن درجات الحرارة تتراوح بين 23 و30 درجة مئوية، بينما تتكاثر السحب ويتخللها أحيانا هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خلال اليومين المقبلين على بعض مناطق الشمال، خاصة الساحلية منها.

وتوقع المركز ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدًا على بعض مناطق الجبل الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، مع تكاثر للسحب مساء اليوم، واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليومين المقبلين على بعض المناطق، خاصة الساحلية منها. ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدًا على بعض مناطق الجبل الغربي.

- الرياح: جنوبية غربية تتحول تدريجيا مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 21 و26 درجة مئوية، وتصل على سرت وأبونجيم إلى 28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر للسحب غدًا، واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليومين المقبلين على بعض المناطق، خاصة الجبل الأخضر.

- الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة السرعة، وتتحول غدًا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 25 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة على المرج والبيضاء، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، وتتحول تدريجيًا مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية، وتكون شمالية شرقية بداية من مساء غد.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة على غدامس، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على غاليبة المناطق.