المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بسحب تسمية من يُسيِّر وزارة الخارجية، وعدم التفرد بالقرار، وضرورة التشاور مع المجلس الرئاسي بالخصوص.

وقال المنفي في خطاب إلى الدبيبة اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن «التفرد بتسمية من يُسيّر أعمال وزارة الخارجية إجراء باطل لخروجه عن القواعد الحاكمة في ملتقى الحوار السياسي».

واستند المنفي في خطابه بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في باب السلطة التنفيذية الموحدة الفقرة (1.5) بالمادة الثانية بشأن اختصاص المجلس الرئاسي والتي نصت على: «خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعًا».

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المنفي يطالب الدبيبة بالتشاور بشأن تسمية وزير الخارجية

ولذلك طالب رئيس المجلس الرئاسي بالتشاور بشأن تسمية وزير الخارجية، «لما له من أهمية بالغة تنعكس على الواقع السياسي».

وقال إن «وزارة الخارجية أسند إليها القانون تنفيذ السياسة الخارجية للدولة وبما إن المجلس الرئاسي طرف في السلطة التنفيذية الموحدة ويمثل رئاسة الدولة، يتوجب تصحيح الوضع القائم وسحب الإجراء المتعلق بتسمية من يسير وزارة الخارجية والتشاور مع المجلس الرئاسي في شأن تسمية وزير الخارجية».