  • Alwasat News
Atwasat

منظمة حقوقية تطالب بإطلاق الناشطة مريم الورفلي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 09:13 مساء
منظمة حقوقية تطالب بإطلاق الناشطة مريم الورفلي
الناشطة مريم الورفلي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

طالبت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» بليبيا السلطات العسكرية بمدينة سبها بإطلاق الناشطة مريم الورفلي التي اعتقلت يوم 13 يناير الجاري بسبب «اعتراضها على سوء المعاملة والاعتداء البدني على النساء أثناء توزيع الاحتياجات المعيشية للسكان في ظل أزمة الطاقة التي تمر بها المنطقة».

وقالت المنظمة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اعتقال مريم الورفلي «نمط متكرر للاعتقالات التي تمارسها القوات العسكرية ضد الناقدين لسلوكياتهم».

وحملت المنظمة «اللواء 128» المسؤولية عن سلامة الورفلي، مطالبة النيابة العام بضمان الإفراج عنها فورًا، و«حمايتها من المعاملة غير اللائقة بالكرامة الإنسانية».

منظمة حقوقية تطالب حفتر بالتدخل لإطلاق مريم الورفلي
كما دعت المنظمة السلطات المعنية بصفة عامة، وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر على وجه الخصوص، إلى التحرك وضمان الإفراج عن الورفلي و«ضبط سلوك القوات التابعة للقيادة العامة والمجموعات المنضوية تحت سلطتها».

- معوقات أمام مشاركة الليبيات في الحياة السياسية والانتخابات
- البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
- خلال استطلاع «حالة النساء» في ليبيا.. مقررة أممية تكشف عن عراقيل من حكومة الدبيبة والقيادة العامة

تنديد باستهداف الناشطات الليبيات
وسبق أن طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع السلطات الليبية «إلى تعزيز بيئة تحترم وتحمي النساء والفتيات في ليبيا بما يتماشى مع التزاماتها الدولية» وفق بيان نشرته البعثة عبر موقعها على الإنترنت في 26 نوفمبر الماضي.

وخلال السنوات الماضية أشارت تقارير حقوقية إلى تعرض «النساء الحقوقيات والمدافعات عن حقوق الإنسان إلى القتل والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي»، ضاربين مثالاً بـ«مقتل الناشطة سلوى بوقعيقص في يونيو العام 2014 على يد خمسة رجال مسلحين في بنغازي».

وفي يوليو العام 2019، تعرضت الناشطة عضوة مجلس النواب سهام سيرقوة إلى الخطف والاختفاء القسري من قِبل رجال يُعتقد أنهم موالون لقوات «القيادة العامة».

وفي نوفمبر العام 2020، قُتلت حنان البرعصي المحامية والناشطة السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان بالرصاص على يد مجموعة من الرجال المسلحين وسط مدينة بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة

توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع

غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب

والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بقيمة 5 مليارات دولار.. إيطاليا تتعهد تمويل تنفيذ طريق أمساعد - رأس إجدير
بقيمة 5 مليارات دولار.. إيطاليا تتعهد تمويل تنفيذ طريق أمساعد - ...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
منظمة حقوقية تطالب بإطلاق الناشطة مريم الورفلي
منظمة حقوقية تطالب بإطلاق الناشطة مريم الورفلي
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة الخارجية
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
«مقاومة في الداخل.. ونضال في المهجر».. قناة «الوسط» تبث الحلقة التاسعة من «مئوية ليبيا» الجمعة
«مقاومة في الداخل.. ونضال في المهجر».. قناة «الوسط» تبث ......
المنفي يصل أوغندا للمشاركة في قمتي عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين
المنفي يصل أوغندا للمشاركة في قمتي عدم الانحياز ومجموعة ......
الدبري توضح لـ«بوابة الوسط» حقيقة وفاة هانيبال القذافي
الدبري توضح لـ«بوابة الوسط» حقيقة وفاة هانيبال القذافي...
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة الخارجية
المنفي يطالب الدبيبة بسحب تسمية الطاهر الباعور لمهام وزارة ......
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم
داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم...
المزيد