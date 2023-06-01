خلال استطلاع «حالة النساء» في ليبيا.. مقررة أممية تكشف عن عراقيل من حكومة الدبيبة والقيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة ريم السالم عن أسفها لعراقيل من طرف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وقوات القيادة العامة خلال أداء مهمتها في ليبيا، وبالرغم من ذلك قالت إنها تمكنت من جمع مجموعة كبيرة من الأدلة والمعلومات من مصادر أخرى لتقييم حالة العنف ضد النساء والفتيات.

وقدمت المقرِّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، تقريرًا عن نتائج زيارتها إلى ليبيا في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر 2022، سلطت من خلاله الضوء على حالة حقوق الإنسان والعنف ضد النساء والفتيات، وحددت الثغرات والتحديات المطروحة، وذلك تحسبًا لعرضه على اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقرر عقده ما بين 19 يونيو الجاري و14 يوليو.

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المقررة الأممية تلقت دعوات رسمية ولم يستقبها أحد

وأعربت المقررة الخاصة عن تقديرها للدعوة الأولى التي وجهتها إليها حكومة الوحدة الوطنية لزيارة ليبيا، لكنها تأسفت «أسفًا شديدًا لسلسلة العقبات التي واجهتها منذ البداية»، والتي وضحتها في «التأخير في إصدار تأشيرة دخول البلد وعدم تعاون حكومة الوحدة الوطنية، قبل الزيارة وأثناءها، وعدم تزويدها بجدول أعمال الاجتماعات الرسمية، وعدم السماح لها بزيارة أماكن الاحتجاز (التي يُحتجز فيها النساء والأطفال الليبيون وغير الليبيين ومراكز الاستقبال الرسمية وغير الرسمية)».

كما أكدت رفض قوات القيادة العامة السماح لها بمغادرة مطار بنغازي، رغم الموافقة المسبقة من القيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، كما لم يستقبل أي ممثل عن حكومة الدبيبة المقررة الخاصة لدى وصولها إلى طرابلس، ولم يتح لها الوقت الكافي لإطلاع أي مسؤول حكومي على النتائج التي توصلت إليها قبل مغادرتها، وهذا ما فسرته بأنه «يعني أن منع العنف ضد النساء والفتيات لا يحظى بالأولوية في البلد».

ورغم الصعوبات، تقول المقررة الخاصة إنها تمكنت من مقابلة عدد قليل من ممثلي الحكومات خلال الأيام القليلة الأخيرة من زيارتها، بما في ذلك ممثلون من وزارة الداخلية، ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشؤون المرأة. فالتقت كلاً من النائب العام، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورئيس المجلس الأعلى للطفولة، إلى جانب ممثلين عن البلدان المانحة الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني الليبية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعدد من الضحايا. ورغم أنه لم يُسمح لها بمغادرة مطار بنغازي لحضور اجتماعات جرى ترتيبها مسبقًا في المدينة، حضرت اجتماعًا مع المدعي العام العسكري لقوات القيادة العامة داخل حدود مطار بنغازي.

تقييم حالة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

وأوضحت ريم السالم أن المعلومات التي قدمتها السلطات كانت محدودة للغاية، لكنها مع ذلك تمكنت من جمع مجموعة كبيرة من الأدلة والمعلومات من مصادر أخرى لتقييم حالة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا.

كما تأسفت المقررة الخاصة، لأن العديد من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من ليبيا مقرًا لها لم يشعروا بالأمان الكافي لمقابلتها والتحدث إليها بحرية وعلى انفراد. وما يثير القلق بشكل خاص أن «قرار المجلس الرئاسي رقم 286 لعام 2019 الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا ما زال ساري المفعول، وما زال يمنع المنظمات غير الحكومية من ممارسة أنشطتها المشروعة».

وأفادت السالم بأن الغرض من الزيارة دراسة الأسباب الجوهرية للعنف الجنساني ضد النساء والفتيات الليبيات وغير الليبيات في البلد والتعبير عن تضامنها مع الناجيات من أشكال العنف، ومع العدد الكبير من الجهات المختلفة صاحبة المصلحة التي تدعمهن.

وكان أمل المقررة الخاصة أن تدخل في حوار بنّاء مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك السلطات، بغية تحديد الثغرات والتحديات الرئيسية وتقديم توصيات بشأن كيفية تعزيز التشريعات والسياسات الراهنة منعًا للعنف ضد النساء والفتيات.