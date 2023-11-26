البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، «عن وقوفها في صف المدافعين الليبيين عن حقوق المرأة في دعم حملة الـ16 يومًا للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات»، داعية جميع السلطات الليبية «إلى تعزيز بيئة تحترم وتحمي النساء والفتيات في ليبيا بما يتماشى مع التزاماتها الدولية» وفق بيان نشرته البعثة عبر موقعها على الإنترنت.

وقال الممثل الخاص للأمين العام رئيس البعثة، عبدالله باتيلي، في هذا الصدد: «بينما ننضم إلى الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030»، داعيًا المؤسسات الليبية والجهات السياسية الفاعلة «إلى الانخراط في منع جميع أشكال العنف ضد المرأة».

تهديد عضوات المجالس المنتخبة في ليبيا

وأوضح البيان أن «الأبحاث الأخيرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تشير إلى أن جميع النساء الأعضاء في المجالس المنتخبة تقريبًا اللاتي جرى سبر آرائهن، تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف السياسي أثناء انتخابهن أو بعده».

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وأضاف أن «هذه التهديدات جاءت من الجماعات المسلحة وأعضاء المجالس المنتخبة الذكور وأفراد المجتمع المحلي، وشملت التلويح بالاختطاف والاختفاء القسري، والمضايقات عبر الإنترنت، والعنف اللفظي والنفسي».

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «أننا ما زلنا نعيش في ثقافة تهيمن عليها الذكورية، مما يترك النساء عرضة للخطر من خلال حرمانهن من المساواة في الكرامة والحقوق».

وضع إطار قانوني فعال يتصدى للعنف ضد النساء والفتيات

وشجعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «جميع السلطات على العمل من أجل وضع إطار قانوني فعال يتصدى للعنف ضد النساء والفتيات، في المجالين الخاص والعام، حتى يتمكنَّ من المشاركة في العملية الانتخابية كناخبات ومرشحات، وحتى يجري تمثيلهن بشكل حقيقي في جميع مستويات اتخاذ القرار».

وأكد باتيلي أن «كل جهد يُبذل في منع العنف ضد النساء والفتيات يعد خطوة مهمة نحو ليبيا أكثر أمانًا وعدالة وشمولًا».