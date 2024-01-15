الباعور يناقش ترتيبات زيارة اللافي إلى طوكيو وفتح السفارة اليابانية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور، اليوم الإثنين، القائم بأعمال السفارة اليابانية في ليبيا ماساكي أماديرا، وذلك بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الباعور ناقش مع القائم بالأعمال الياباني الترتيبات اللازمة لزيارة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إلى طوكيو، وكذلك الإعلان عن استئناف السفارة اليابانية لممارسة عملها من العاصمة طرابلس.

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وأضافت الوزارة أن لقاء الباعور والقائم بالأعمال الياباني ماساكي أماديرا تطرق أيضا إلى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا واليابان نحو آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.