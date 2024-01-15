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رئيس الكونغو برازافيل يبعث برسالة خطية إلى الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 10:52 مساء
رئيس الكونغو برازافيل يبعث برسالة خطية إلى الدبيبة
الباعور يتسلم رسالة الرئيس الكونغولي للدبيبة من وزير الخارجية جان كلود كاكوسو، الإثنين 15 يناير 2023. (وزارة الخارجية)
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بعث رئيس الكونغو برازافيل رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا دينيس ساسو نغيسو برسالة خطية إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وسلم الرسالة الخطية وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو إلى المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور خلال لقائهما بمقر الوزارة في طرابلس، اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوزير الكونغولي سلم الباعور خلال اللقاء «رسالة خطية من رئيس الكونغو إلى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة».

لقاء الباعور مع وزير خارجية الكونغو برازافيل
وأضافت الوزارة أن اللقاء «تطرق إلى جملة من القضايا الخاصة بدور الاتحاد الأفريقي البارز والجاد في حل الأزمة الليبية وفي مقدمتها ملف المصالحة الوطنية والدور الذي تقوم الكونغو من خلال الرئيس دينيس ساسو انغيسو المكلف من مفوضية الاتحاد الأفريقي بملف الأزمة الليبية».

- المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل ويؤكد ضرورة إنجاز ملف المصالحة
- اللافي ووزير خارجية الكونغو في زوارة لحضور اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة
- تكالة يناقش مع وفد الاتحاد الأفريقي التحضير لمؤتمر المصالحة
- ليبيا محور قمة في الكونغو برازافيل فبراير المقبل

كما تناول اللقاء «استعادة الدور الفاعل والمهم لليبيا في القارة وإعادته إلى سابق عهده في معالجة قضايا وأزمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمساهمة في حل القضايا الإقليمية والدولية»، بالإضافة إلى «عدد من القضايا المهمة الأخرى».

مشاركة وزير خارجية الكونغو في اجتماع زوارة
وشارك وزير الخارجية الكونغولي رفقة ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في مدينة زوارة غرب البلاد برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

والتقى وزير الخارجية الكونغولي في طرابلس كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وسلمه أيضا رسالة خطية من الرئيس دينيس ساسو نغيسو، كما التقى كذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لمناقشة مستجدات المصالحة الوطنية.

لقاء الباعور مع وزير الخارجية الكونغولي جان كلود كاكوسو، الإثنين 15 يناير 2023. (وزارة الخارجية)
لقاء الباعور مع وزير الخارجية الكونغولي جان كلود كاكوسو، الإثنين 15 يناير 2023. (وزارة الخارجية)
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