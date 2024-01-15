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شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع آراء مواطنين حول ملف الدعم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 07:59 مساء
شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع آراء مواطنين حول ملف الدعم
أحد المواطنين يتحدث إلى قناة «الوسط» (Wtv) حول مسألة دعم الوقود (لقطة مثبتة من الفيديو)
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رصدت كاميرا قناة «الوسط» (Wtv) آراء عدد من المواطنين في مدن طرابلس وزوارة وسبها وغات حول مسألة رفع أو استبدال الدعم، في ظل توجه حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لاتخاذ خطوة في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.

وقالت حكومة الدبيبة إنها ستعرض مسألة رفع أو استبدال الدعم على المواطنين من خلال استفتاء عبر الرسائل النصية لمعرفة رأيهم حيال هذا الملف قبل اتخاذ موقف نهائي بشأنه.

وفي أحاديث منفصلة مع قناة «الوسط» عبّر عدد من المواطنين عن رفضهم لتوجه رفع الدعم عن الوقود، مشيرين إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، بينما أشار آخرون إلى ضرورة وجود خطوات أخرى قبل رفع الدعم، من بينها توفير شبكة مواصلات بديلة وبنية تحتية كاملة كتدشين خطوط قطارات، وتوفير حافلات داخل وخارج المناطق.

- شاهد في «هذا المساء»: رفع الدعم عن المحروقات.. حبل مشنقة أم شريان حياة؟
- الدبيبة: لن نتخذ أي خطوة في ملف رفع الدعم إلا بعد الاستعلام الوطني

عدد آخر أبدوا تقبلهم للمقترح، لكنهم تساءلوا عن كيفية ضمان تعويض المواطن نقديًا والخطوات المصاحبة للقرار، في حين لفت البعض إلى معاناتهم فعليًا من سعر الوقود المرتفع حاليًا وسط انتشار ظاهرة السوق السوداء.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً واسعًا إزاء ملف دعم المحروقات، بعدما تحدث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة عن اتخاذ «قرار رفع الدعم عن المحروقات بدون رجعة»، قبل أن يعود ليؤكد أن الملف قيد الدراسة.

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