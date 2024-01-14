شاهد في «هذا المساء»: رفع الدعم عن المحروقات.. حبل مشنقة أم شريان حياة؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، قضية رفع الدعم عن المحروقات وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين الليبيين، في حال قررت الحكومة المضي في تنفيذ هذا القرار.

ويستحوذ النقاش حول رفع الدعم عن المحروقات، على مناقشات النخب والرأي العام المحلي في ليبيا، منذ أن أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة عزم حكومته على اتخاذ هذا القرار قبل أن يتراجع عن ذلك تحت ضغط الرأي العام واحتجاجات شهدتها عدة مناطق في جنوب وغرب البلاد.

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ووعد الدبيبة يوم الخميس الماضي بعدم اتخاذ قرار رفع الدعم إلا بعد قبول المواطنين بهذه الخطوة، وأن يكون مردودها المالي مباشرًا في جيب المواطن دون وسيط، مؤكدًا ترحيبه بحالة النقاش والتفاعل المجتمعي تجاه هذه القضية.