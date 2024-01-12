شاهد في برنامج «فلوسنا»: الدعم.. بين الاستبدال والإلغاء

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، ملف دعم المحروقات، بالتزامن مع جدل مصاحب لتوجه حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بين إلغائه أو رفعه.

أخذ هذا الملف حيزًا من النقاشات خلال الساعات الماضية، بعدما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع لجنة المحروقات الثلاثاء إن «قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه»، وهو ما قوبل بردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث عارضه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد الذي حذر في بيان من تبعاته وتأثيره على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.

واليوم الخميس خرج وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عادل جمعة ليؤكد عدم صدور أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات، لافتًا إلى أن الملف محل دراسة موسعة مع الجهات كافة، وعدم اقتصاره على الحكومة.

وسبق أن طرحت حكومة الدبيبة فكرة استبدال دعم الوقود بآخر نقدي، وسط تباين الآراء بشأن تأثير ذلك على المواطنين وإمكانية أن يكون عاملًا مؤثرًا لمواجهة تهريب المحروقات.

ويحاول البرنامج الإجابة عن بعض التساؤلات التي تراود الرأي العام بشأن هذا الملف، وذلك مع: مدير إدارة الموارد المالية ورئيس لجنة دراسة ملف المحروقات بوزارة المالية وسام الساعدي.

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