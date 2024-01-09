عودة ظاهرة «الصكوك المصدقة» بسبب غياب السيولة بمصارف في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

اشتكى عدد من المواطنين في مدينة بني وليد عبر «بوابة الوسط» من عدم وجود سيولة نقدية في المصارف العاملة في المدينة منذ أكثر من شهر، ما تسبَّب في حالة من الاستياء والقلق لدى الكثير منهم، مشيرين إلى عودة أزمة ظاهرة «الصكوك المصدقة» في السوق الموازية بعد غياب سنوات.

وقال المواطن عبدالسلام زبيدة في حديث إلى «بوابة الوسط» إنهم يخشون عودة أزمة نقص السيولة أو الازدحام الكبير أثناء توفُّر السيولة في المصارف مما يرهق حياة المواطن الذي يعاني من غلاء الأسعار وسوء الحياة المعيشية.

عودة ظاهرة الصكوك المصدقة

وذكر زبيدة، أن المواطنين في بني وليد يذهبون منذ أكثر من شهر في ساعات الصباح الأولى إلى المصارف التجارية من أجل سحب مرتباتهم والحصول على سيولة مالية، لكنهم يعودون كما جاءوا بسبب عدم توفرها.

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ويضيف المواطن صلاح الصالحين لـ«بوابة الوسط» أن ظاهرة «الصكوك المصدقة في السوق السوداء عادت من جديد بعد غيابها السنوات الماضية»، موضحًا أن تجار العملات في سوق الذهب ومكاتب الصيرفة أصبحوا يشترون الصكوك المصدقة من المواطن بمبالغ أقل من قيمتها مقابل الحصول على سيولة نقدية.

حل مشكلة نقصل السيولة بمصارف بني وليد

وطالب الصالحين مصرف ليبيا المركزي بضرورة الإسراع في حل مشكلة نقص السيولة في مصارف بني وليد قبل تفاقمها للتخفيف من معاناة المواطن الذي يعتبر هو الضحية في ظل هذه الأزمات.

وتعمل في مدينة بني وليد 5 مصارف تجارية هي: مصرف الجمهورية فرع بني وليد، ومصرف الجمهورية فرع سوف الجين، والمصرف التجاري الوطني، ومصرف سوف الجين الأهلي، ومصرف شمال أفريقيا.