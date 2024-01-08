دورة تدريبية في مجال مراقبة الجودة الداخلية لأمن الطيران بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت مصلحة الطيران التابعة لوزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تنفيذ دورة تدريبية في مجال «المراقبة الداخلية لجودة أمن الطيران» والتي تستهدف عددا من موظفي مكتب أمن الطيران بمطار معيتيقة في طرابلس.

وأوضحت مصلحة المطارات، اليوم الإثنين، أن الدورة التدريبة التي انطلقت أمس الأحد تأتي ضمن البرامج التدريبية التي تنظمها المصلحة في مجال أمن الطيران، ويقدمها المدرب منصور الشائبي التابع لإدارة الموارد البشرية بالمصلحة.

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وأضافت أن الدولة تستمر على مدى خمسة أيام متواصلة وتهدف إلى الرفع من كفاءة الموظفين المشاركين، والبدء في عملية التدقيق والتفتيش للإجراءات الأمنية كافة، وذلك لتعزيز مفهوم الوعي الأمني لدى الموظفين، والتأكد من الامتثال للبرنامج الأمني للمطار المعتمد والمتعارف عليه محلياً ودولياً.

الدورة التدريبية في مجال مراقبة الجودة الداخلية لأمن الطيران بمطار معيتيقة. (مصلحة المطارات)

الدورة التدريبية في مجال مراقبة الجودة الداخلية لأمن الطيران بمطار معيتيقة. (مصلحة المطارات)