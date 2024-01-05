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العول يبحث مشاركة شركات مصرية بمعرض طرابلس الدولي مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 01:56 صباحا
العول يبحث مشاركة شركات مصرية بمعرض طرابلس الدولي مايو المقبل
جانب من لقاء رئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول ورئيس الهيئة العامة للمعارض المصرية اللواء شريف المواردي، الخميس 4 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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ناقش رئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول آلية مشاركة الشركات المصرية بمعرض طرابلس الدولي لعام 2024م، المزمع إقامته في شهر مايو 2024م في دورته الخمسين.

والتقي العول رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية اللواء شريف المواردي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لبحث سُبل تعزيز آفاق التعاون في مجالات المعارض والمؤتمرات والتدريب والتطوير بين البلدين، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الإعدادات والترتيبات اللازمة لمشاركة الشركات المصرية بمعرض طرابلس الدولي المزمع في مايو المقبل.

- الترتيب لإقامة منتدى اقتصادي ضمن فعاليات معرض طرابلس الدولي

وأكد العول أهمية مشاركة الشركات المصرية، مما يتيح لها فرصة خلق شراكة حقيقية مع الشركات الليبية وفتح آفاق لها لدخول السوق الليبية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وفرص الاستثمار بين البلدين.

جانب من لقاء رئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول ورئيس الهيئة العامة للمعارض المصرية اللواء شريف المواردي، الخميس 4 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
جانب من لقاء رئيس الهيئة العامة للمعارض عصام العول ورئيس الهيئة العامة للمعارض المصرية اللواء شريف المواردي، الخميس 4 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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