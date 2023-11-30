الترتيب لإقامة منتدى اقتصادي ضمن فعاليات معرض طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت التحضيرية العليا للدورة 50 لمعرض طرابلس الدولي اجتماعًا، لمناقشة الترتيبات اللازمة لإقامة منتدى اقتصادي ضمن فعاليات معرض طرابلس الدولي.

ترأس الاجتماع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض المهندس عصام العول، بحضور مدير عام معرض طرابلس الدولي ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك» اليوم الخميس.

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وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على التنسيق بين الهيئة العامة للمعارض وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس لإنجاز الترتيبات المتعلقة بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات المحلية والأجنبية بفعاليات المنتدى، وتنظيم لقاءات ثنائية بين المستثمرين تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة.

ويعتبر معرض طرابلس الدولي أقدم المعارض التجارية في أفريقيا والعالم العربي، حيث افتتحت أولى دوراته في العام 1927، وهو معرض عام يشمل مختلف التخصصات بشتى المجالات الصناعية والزراعية والاتصالات والتكنولوجيا، كما يستقطب نخبة الأدباء والمثقفين والمبدعين من خلال النشاطات الموازية التي تقام على هامش فعاليات المعرض بحيث أصبح تظاهرةً اقتصادية وثقافية وفنية.