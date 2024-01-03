أبوجناح يبحث تجهيز مستشفى ميداني موقت في باطن الجبل

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصحة المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، تجهيز مستشفى ميداني في باطن الجبل إلى حين استكمال مستشفى المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بديوان وزارة الصحة مع أعيان وحكماء بلدية باطن الجبل.

وناقش الاجتماع الأوضاع الصحية بالبلدية، والاستماع إلى ملاحظات الحضور بشأن القطاع الصحي والخدمات الطبية بالمنطقة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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واستعرض اللقاء الحلول المستعجلة التي يمكن تنفيذها من توفير عناصر طبية وطبية مساعدة بالبلدية، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى ميداني بالمنطقة إلى حين استكمال مستشفى المنطقة.

وأكد أبوجناح متابعته الشخصية للملف الصحي بمنطقة باطن الجبل من أجل تنفيذ المقترحات كافة، وتذليل المعوقات لضمان وصول الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين.

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال اجتماعه مع أعيان وحكماء بلدية باطن الجبل، الأربعاء 3 يناير 2024 (وزارة الصحة)

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال اجتماعه مع أعيان وحكماء بلدية باطن الجبل، الأربعاء 3 يناير 2024 (وزارة الصحة)

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح خلال اجتماعه مع أعيان وحكماء بلدية باطن الجبل، الأربعاء 3 يناير 2024 (وزارة الصحة)