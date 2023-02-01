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وزارة الصحة تبحث تحسين الخدمات الطبية لبلدية باطن الجبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 07:30 مساء
وزارة الصحة تبحث تحسين الخدمات الطبية لبلدية باطن الجبل
جانب من اجتماع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مع أعضاء المجلس الأعلى لقبائل الصيعان، الأربعاء 1 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
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ناقش وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سمير كوكو، مع أعضاء المجلس الأعلى لقبائل الصيعان ومسؤولي بلدية باطن الجبل، دعم وتحسين الخدمات الطبية بالمرافق الصحية التابعة للبلدية.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش عددا من البنود، أبرزها دعم الخدمات الطبية بالمركز الصحي بدر، وتحسين الخدمات العلاجية للمرضى من مختلف الفئات، فضلا عن توفير الإمدادات الطبية المتنوعة للمرافق الصحية الواقعة في نطاق البلدية.

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وأكد الوكيل دعم وزارة الصحة لأهالي البلدية، وتوفير الاحتياجات الصحية اللازمة لتحسين الخدمات العلاجية لهم، وذلك بحضور عميد البلدية جمال طميني، ومسؤول مكتب الصحة بالبلدية.

جانب من اجتماع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مع أعضاء المجلس الأعلى لقبائل الصيعان، الأربعاء 1 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
جانب من اجتماع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مع أعضاء المجلس الأعلى لقبائل الصيعان، الأربعاء 1 فبراير 2023 (وزارة الصحة)
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