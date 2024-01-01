شاهد في «تغطية خاصة»: القوة المشتركة تضع مصراتة على صفيح ساخن

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، التطورات الأمنية في مدينة مصراتة وسط اتهامات للقوة المشتركة بارتكاب «تجاوزات» دفعت مواطنين لتحرير محاضر وشكاوى لدى مكتب المحامي العام بالمدينة خلال الساعات الأخيرة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتجمع اليوم في مجمع المحاكم مصراتة لأشخاص قالوا إنهم متضررون من «تجاوزات» القوة المشتركة بسبب أعمال «سرقة ورشاوي».

وسط هذا الغليان والتوتر انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاجات ضد القوة المشتركة، وهو ما يحاول البرنامج الوقوف على تداعياته من خلال نقاش مع كل من: عضو مجلس أعيان وحكماء مصراتة أنور صوان، وعضو حراك مصراتة يوسف الجمل، والمحلل السياسي عبدالسلام المصراتي.

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