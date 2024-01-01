  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «تغطية خاصة»: القوة المشتركة تضع مصراتة على صفيح ساخن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 10:01 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»: القوة المشتركة تضع مصراتة على صفيح ساخن
برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 1 يناير 2024
alwasat radio

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، التطورات الأمنية في مدينة مصراتة وسط اتهامات للقوة المشتركة بارتكاب «تجاوزات» دفعت مواطنين لتحرير محاضر وشكاوى لدى مكتب المحامي العام بالمدينة خلال الساعات الأخيرة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتجمع اليوم في مجمع المحاكم مصراتة لأشخاص قالوا إنهم متضررون من «تجاوزات» القوة المشتركة بسبب أعمال «سرقة ورشاوي».

وسط هذا الغليان والتوتر انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاجات ضد القوة المشتركة، وهو ما يحاول البرنامج الوقوف على تداعياته من خلال نقاش مع كل من: عضو مجلس أعيان وحكماء مصراتة أنور صوان، وعضو حراك مصراتة يوسف الجمل، والمحلل السياسي عبدالسلام المصراتي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر «بوابة الوسط»

طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر ...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة

فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة ...
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي

الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلدية بنغازي تنظم برنامجًا تدريبيًا في مجال إدارة الموارد البشرية
بلدية بنغازي تنظم برنامجًا تدريبيًا في مجال إدارة الموارد البشرية
الطرابلسي يوقع ترقيات 42474 عضوًا بهيئة الشرطة
الطرابلسي يوقع ترقيات 42474 عضوًا بهيئة الشرطة
مركز الرقابة على الأغذية يقفل سلخانتين مخالفتين في الرياينة بالشمع الأحمر
مركز الرقابة على الأغذية يقفل سلخانتين مخالفتين في الرياينة ...
متطوعو «الهلال الأحمر» ينتشلون رفات بشرية من كورنيش درنة
متطوعو «الهلال الأحمر» ينتشلون رفات بشرية من كورنيش درنة
وفاة شخص جراء حادث سير مروع بطريق المطار في طرابلس
وفاة شخص جراء حادث سير مروع بطريق المطار في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
المزيد
شاهد في «تغطية خاصة»: القوة المشتركة تضع مصراتة على صفيح ساخن
شاهد في «تغطية خاصة»: القوة المشتركة تضع مصراتة على صفيح ......
شاهد في «اقتصاد بلس»: تواصل أزمة رواتب عمال الخطوط الليبية
شاهد في «اقتصاد بلس»: تواصل أزمة رواتب عمال الخطوط الليبية...
القيب ينهي إعارة أعضاء هيئة التدريس للعمل خارج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
القيب ينهي إعارة أعضاء هيئة التدريس للعمل خارج قطاع التعليم ......
وفاة شخص جراء حادث سير مروع بطريق المطار في طرابلس
وفاة شخص جراء حادث سير مروع بطريق المطار في طرابلس...
متطوعو «الهلال الأحمر» ينتشلون رفات بشرية من كورنيش درنة
متطوعو «الهلال الأحمر» ينتشلون رفات بشرية من كورنيش درنة...
المزيد