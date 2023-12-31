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سنغاري بعد زيارة بنغازي: للنيجر مصلحة في علاقات مثالية مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 31 ديسمبر 2023, 12:12 صباحا
سنغاري بعد زيارة بنغازي: للنيجر مصلحة في علاقات مثالية مع ليبيا
لقاء حماد في بنغازي مع وزير الخارجية النيجري ومبعوث المجلس العسكري في النيجر، 28 ديسمبر 2023. (حكومة حماد)
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قال وزير خارجية النيجر بكاري ياو سنغاري إن لبلاده مصلحة في بناء «علاقات جيدة ومثالية» مع ليبيا، متعهدًا ببذل قصارى الجهد لجعلها «أفضل» في المستقبل.

وأضاف الوزير النيجري الذي زار بنغازي قبل أيام أن العلاقات بين البلدين «جيدة في الوقت الراهن» بدليل هذه الزيارة، والتي ستتوج «ببناء علاقات متينة بين الدولتين الجارتين»، وفق ما صرح لوكالة «سبوتنيك أفريكا» الروسية، السبت.

وأوضح أن العلاقات بين نيامي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» كانت «سيئة» بعد الانقلاب لكنها «بدأت في التحسن» خاصة بعد الوساطة التي تقودها توغو وسيراليون، وأكد أنه «على يقين من التوصل إلى نتيجة إيجابية وفي وقت قصير جدًا».

سنغاري يتحدث عن المرحلة الانتقالية في النيجر
وبخصوص المرحلة الانتقالية في النيجر، قال سنغاري: «لقد قدمنا بالفعل مضمون للمرحلة الانتقالية والأنشطة التي ينبغي تخصيصها للانتقال واعتمادًا على هذه الأنشطة سنحدد وقت الانتقال»، موضحا أنه «قريبًا ستكون هناك اجتماعات وطنية وبناء على تلك الأسس ستحدد المدة التي سيستغرقها التحول»، مذكرًا في هذا السياق بتصريحات «الرئيس عبد الرحمن تياني التي قال فيها إنه لن يحكم أكثر من ثلاث سنوات».

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العلاقات بين النيجر وروسيا
وفيما يتعلق بالعلاقات بين النيجر وروسيا، أكد الوزير أنها «كانت دائمًا علاقات جيدة جدًا وفي الوقت الحالي فهي علاقة تعاون عسكري، إذ أن كل الاسلحة التي تستوردها نيامي قادمة من موسكو»، لكنه أكد عدم تواجد جنود روس على الأراضي النيجرية إذ لا تحتاج بلاده لذلك  خاصة بعد خروج الجنود الفرنسيين.

وأكد رئيس الدبلوماسية النيجرية أن جيش بلاده قادر على الدفاع عن الأراضي النيجرية وحصر التعاون الممكن في مجال الاستخبارات والأسلحة والخدمات اللوجستية فقط، وأضاف: «نحن نعمل مع دول من شرق أفريقيا مثل بوركينا فاسو ومالي لبناء دفاع مشترك لمكافحة الإرهاب وهو قيد التشغيل بالفعل ويعطي نتائج جيدة جدًا».

وشهدت النيجر أحداثًا كثيرة هذا العام كان أهمها الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم اذ تعيش منذ ذلك الحين تحت عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وطالبت نيامي بانسحاب القوات الفرنسية حيث تعتزم مراجعة الاتفاقيات مع الدول الأخرى التي لا تزال لديها قواعد عسكرية على أراضيها. وأمس الجمعة، خرج آلاف المواطنين في النيجر إلى الشوارع للاحتفال بانسحاب الجيش الفرنسي من البلاد والذي انتهى في 22 ديسمبر، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وشارك في التجمع رئيسا وزراء بوركينا فاسو ومالي اللذان وصلا إلى البلاد، حسب بيان للمجلس الوطني للدفاع عن الوطن النيجر على منصة «إكس»، للتعبير عن الدعم لسلطات النيجر، علمًا بأن الدول الثلاث أعضاء في تحالف دول الساحل الذي جرى تشكيله حديثًا.

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