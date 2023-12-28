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الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 02:12 صباحا
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات
المفتي المقال من مجلس النواب الصادق الغرياني. (فيديو)
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دعا المفتي المقال من مجلس النواب الصادق الغرياني، الليبيين إلى الخروج على المؤسسة الوطنية للنفط ورفض التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وصفها بأنها «دولة عدوة لليبيين» و«حليفة للصهاينة»، منتقدا عزم المؤسسة توقيع اتفاقية مع شركة غماراتية لتطوير حقل الحمادة النفطي جنوب طرابلس.

واستغرب الغرياني في تعليقه على ما نشر بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة، خلال برنامجه الذي تبثه قناة «التناصح» مساء الأربعاء، موقف المؤسسة وقبولها التعامل مع الإمارات التي وصفها بأنها «عدوة لنا وللمسلمين ونحن الليبيين خاصة حتى قبل حرب غزة»، مذكرا «بدورها في الحرب على طرابلس» التي جرت خلال عامي 2019 و2020.

الغرياني يشيد بخبراء النفط الليبيين
وهنأ الغرياني «الخبراء الليبيين في قطاع النفط وعلى رأسهم حمودة الأسود»، وأشاد بدورهم في التنبيه إلى مخاطر الاتفاقية التي تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط توقيعها مع إئتلاف شركات «إيني» الإيطالية و«إدنوك» الإماراتية ومؤسسة البترول التركية، مناشدين وقف المضي فيها.

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وأشار الغرياني إلى أن حقل الحمادة بحوض غدامس وحقل عروس البحر في خليج سرت «مملوكان لشركة الخليج العربي للنفط الوطنية التي صرفت عليهما أموالا كثيرة في مرحلة الاستكشاف وباتا جاهزين للإنتاج»، متسائلا «ماذا تريد مؤسسة النفط أن تفعل بهذين الحقلين؟ تريد أن تعطيهم لهذه الشركات بدون جهود... طاجين طيب وواتي».

الخروج على مؤسسة النفط
ورأى الغرياني أنه «يجب على الليبيين أن يخرجوا بقضهم وقضيضهم على مؤسسة النفط ولا يسكتوا عن هذا التلاعب وهذا الإهدار للمال العام والتضييع لثروات ليبيا التي هي مستقبلها».

وياتي موقف الغرياني بالتزامن مع مطالبة النيابة العامة وتوصيفة ديوان المحاسبة بوقف إجراءات التوقيع على اتفاقية تطوير حقل الحمادة التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة توقيعها مع إتلاف الشركات الأجنبية خلال فعاليات «قمة ليبيا للطاقة 2024» المقررة في أواخر يناير المقبل بطرابلس.

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