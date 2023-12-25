«المركزي» يفتح 700 اعتماد مستندي خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تفاصيل طلبات فتح 700 اعتماد مستندي للشركات خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري إلى 24 من الشهر نفسه.

وحسب كشوف نشرها المصرف «المركزي»، فقد جرى فتح اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية.

التفاصيل الكاملة للاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي خلال أسبوع