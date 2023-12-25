«المركزي» يفتح 700 اعتماد مستندي خلال أسبوع...

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تفاصيل طلبات فتح 700 اعتماد مستندي للشركات خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري إلى 24 من الشهر نفسه.
وحسب كشوف نشرها المصرف «المركزي»، فقد جرى فتح اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية.
التفاصيل الكاملة للاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي خلال أسبوع
ضوابط إدارة الرقابة على المصارف والنقد بـ«المركزي»
ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد به «المركزي».
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