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بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 ديسمبر 2023, 11:22 مساء
بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى
بوتين يستقبل رئيس أفريقيا الوسطى خلال القمة الروسية الأفريقية، 28 يوليو 2023 (الإنترنت)
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كشف تقرير فرنسي تطورات جديدة في تنظيم الوجود الروسي في أفريقيا الوسطى بعد الترتيبات الجارية مع ليبيا أيضًا لإعادة النظر في مستقبل مجموعة «فاغنر» عقب أشهر من التساؤلات المرتبطة بوفاة مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين نهاية أغسطس الماضي.

ووصل مسؤول روسي جديد إلى العاصمة بانغي للإشراف على الأنشطة في البلاد والتي تتراوح من التدريب العسكري إلى التعدين واستغلال الغابات، حسبما نقلت الإذاعة الفرنسية الحكومية اليوم الإثنين.

من هو المسؤول الروسي الجديد في أفريقيا الوسطى؟
المسؤول لا يتبع مجموعة المرتزقة، بل أجهزة أمنية حكومية، وهو ما اُعتبر رغبة من موسكو في السيطرة على عمليات «فاغنر» من قبل الدولة الروسية.

ووفقًا لتحقيقات أجرتها مجموعة «إل آيز أوف فاغنر» وإذاعة أوروبا الحرة، فإن الرجل القوي الجديد لروسيا في جمهورية أفريقيا الوسطى يُدعى دينيس بافلوف.

وبعد مروره بالبعثات الروسية لدى اليونسكو في باريس، والأمم المتحدة في جنيف، والاتحاد الأوروبي في بروكسل، انضم إلى السفارة في بانغي في سبتمبر.

يأتي ذلك في أعقاب زيارة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكوروف بعد وفاة زعيم المجموعة شبه العسكرية يفغويني بريغوجين.

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أنشطة «فاغنر» في أفريقيا الوسطى
وبحسب مصادر للإذاعة الفرنسية فإن رئيس دولة أفريقيا الوسطى كان يود بهذه المناسبة الحفاظ على الثنائي فيتالي بيرفيليف-ديميتري سيتي الذي أصبح قريبا من الدائرة الرئاسية. ولكن كجزء من الاستيلاء على أنشطة «فاغنر» كان الكرملين سيختار استبدال الأول برئيس جديد.

وفقًا للتحقيق، فإن دينيس بافلوف البالغ من العمر 46 عامًا ليس دبلوماسيًا بسيطًا، فهو قبل كل شيء عمل في أجهزة أمنية روسية.

وإذا كان فيتالي بيرفيليف المسؤول عن القضايا الأمنية قد غادر بانغي، فإن المسؤول الاقتصادي والإعلامي في «فاغنر» ديمتري سيتي لا يزال هناك، فقد شوهد في الرئاسة يحضر مأدبة غداء رسمية لمناسبة الأول من ديسمبر، وهو يوم عطلة رسمية في بانغي. إلا أنه لم يعد يترأس البيت الروسي رسميًا منذ وصول كيريانوفا في سبتمبر.

وزار نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف مدينة بنغازي والتقى قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ما أثار تساؤلات بشأن ما وراء الزيارات الثلاث التي أجراها خلال العام 2023.

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