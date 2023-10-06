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هل تجسست «فاغنر» على ليبيا عبر قمرين صناعيين صينيين؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 10:07 صباحا
هل تجسست «فاغنر» على ليبيا عبر قمرين صناعيين صينيين؟
عناصر تابعة لمجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت وثيقة جديدة احتمال تورط مجموعة «فاغنر» الروسية في التجسس على مناطق نشاطها سواء في أوكرانيا أو دول أفريقية ومن بينها ليبيا؛ وذلك عبر قمرين صناعيين اشترتهما من شركة صينية مدرجة ضمن العقوبات الأميركية.

وتروي وثائق نشرتها وكالة «فرانس برس»، أمس الخميس، تفاصيل العقد الموقع بين «فاغنر» وشركة صينية في نوفمبر 2022، أي بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي كانت تؤدي فيه المجموعة بقيادة يفغيني بريغوجين دورا ميدانيا مهما.

ووفق ما أفاد مصدر أمني أوروبي «فرانس برس»، فقد استخدمت الصور الملتقطة أيضا للمساعدة في عمليات «فاغنر» في أفريقيا وتمردها الفاشل في روسيا في يونيو الماضي والذي مهد لتفكيك المجموعة بحكم الأمر الواقع بعد مقتل بريغوجين ومسؤولين آخرين في أغسطس.

«بكين يونزي للتكنولوجيا» تبيع قمرين لبريغوجين
وحسب عقد اطلعت عليه الوكالة ومكتوب باللغتين الإنجليزية والروسية وموقع في 15 نوفمبر 2022، باعت شركة «بكين يونزي للتكنولوجيا» قمرين صناعيين عاليي الدقة للمراقبة تابعيَن لشركة الفضاء الصينية العملاقة «تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية»، لشركة «نيكا-فروت» التي كانت حينها جزءا من إمبراطورية بريغوجين التجارية.

وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون دولار، وشمل المبلغ القمرين الصناعيين وخدمات إضافية.

وينصّ العقد على اقتناء قمرين صناعيين صينيين «JL-1 GF03D 12» و«JL-1 GF03D 13» في مدار على ارتفاع 535 كيلومترًا فوق سطح الأرض.

صور حسب الطلب لمناطق نشاط «فاغنر» في أفريقيا
وينص العقد أيضا على توفير الصور حسب الطلب، ما سمح لمجموعة «فاغنر» بالحصول على صور عبر الأقمار الصناعية لأوكرانيا ومناطق في أفريقيا حيث كان مرتزقتها ينشطون، بما في ذلك ليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، حسب ما أفاد المصدر الأمني الأوروبي طالبا عدم الكشف عن هويته.

وحسب المصدر نفسه، طلبت مجموعة «فاغنر» أيضا صورا للأراضي الروسية في نهاية مايو الماضي، على طول الطريق بين الحدود الأوكرانية وموسكو الذي استولى عليه جنود «فاغنر» نهاية يونيو خلال تمردهم الذي أحبط خلال 24 ساعة.

غير أن العقد لا يذكر طلب أي صور من هذا النوع للأراضي الروسية، وقالت «فرنس برس» إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من توفير هذه الصور. لكن انتشرت تقارير مفادها أن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما فيها الاستخبارات الفرنسية والأميركية، كانت لديها معلومات تفيد بأن التمرد سيحدث، قبل حصوله. وأشار المصدر الأمني الأوروبي إلى أن العقد مع الشركة الصينية لا يزال ساريا.

الاستعانة بصور لشركة صينية تشغل 100 قمر صناعي
وفي هذا العقد، حصلت «فاغنر» أيضا على الحق في التقدم بعروض للحصول على صور أقمار صناعية أخرى من الشبكة التي تملكها الشركة المشغلة الصينية «تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية» التي تملك مئة قمر صناعي حاليا وتسعى للوصول إلى 300 بحلول العام 2025.

وقال الباحث في مجال الطيران لدى جامعة «كورنيل» الأميركية غريغوري فالكو للوكالة الفرنسية إن «استخدام فاغنر للتكنولوجيا الصينية أظهر حدود روسيا في هذا القطاع على الرغم من سمعتها التاريخية كقوة فضائية كبيرة تعود إلى حقبة الاتحاد السوفياتي».

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وأضاف: «روسيا لا تملك هذا النوع من القدرات. برنامجها للأقمار الصناعية لم يكن ناجحا أخيرا. يستحيل أن تتمكن من القيام بذلك بنفسها»، وتابع: «إنه مجال لا يجيدونه فيما الصين تتصدر اللعبة». ولدى سؤاله عن العقد، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لـ«فرانس برس»: «لست على علم بما تصفونه». وأضاف: «تتخذ الصين دائما موقفا حذرا ومسؤولا تجاه القضايا المتعلقة بالصادرات، وتتصرف بصرامة وفقا لسياساتها وقوانينها والتزاماتها الدولية».

واشنطن تفطنت لحصول «فاغنر» على بيانات أقمار صناعية صينية
وفي رأي الوكالة الفرنسية، فإن حصول «فاغنر» على بيانات أقمار صناعية صينية أمر معروف بالنسبة لواشنطن، حيث أعلنت وزارة التجارة الأميركية في 24 فبراير، بناء على قرار لجنة مؤلفة من عاملين في عدة وزارات، أنها ستضيف كلا من شركة «بكين يونزي للتكنولوجيا وهيد أيروسبيس للتكنولوجيا» إلى قائمة عقوباتها.

وقالت وزارة التجارة الأميركية حينها: «هذه الإضافات مبنية على معلومات مفادها أن هاتين الشركتين تساهمان بشكل ملحوظ في القاعدة العسكرية و/أو الصناعية الدفاعية لروسيا وأنهما منخرطتان في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية» للولايات المتحدة.

وفي 12 أبريل، فرضت وزارة الخارجية الأميركية أيضا عقوبات على 80 كيانا وفردا قالت إنهم يواصلون تسهيل الغزو الروسي لأوكرانيا، بينهم شركة «هيد أيروسبيس للتكنولوجيا» التي وصفتها بأنها «بائعة صور أقمار صناعية وهي توفر صورا بالأقمار الصناعية لمواقع في أوكرانيا لكيانات تابعة لمجموعة فاغنر ويفغيني بريغوجين».

وحسب الوكالة الفرنسية حول هوية الرجل الذي وقع العقد من الجانب الروسي، فإنه يدعى إيفان ميشيتين. وتقول عدة مصادر إن الرجل البالغ 40 عاما هو المدير العام لشركة «نيكا فروت» التابعة لمجموعة «كونكورد» التي كان يرأسها بريغوجين حين وقع العقد.

وقالت المحققة الرقمية لدى منظمة «أول آيز أون فاغنر» (كل الأعين على فاغنر) لو أوزبورن إن شركة «نيكا فروت مسجلة كشركة لتجارة المواد الغذائية، لكنها تقوم بأشياء كثيرة أخرى»، وأضافت: «هذا اتجاه معروف في عالم بريغوجين».

وحسب أبحاث في مصادر مفتوحة، أرسلت شركة «نيكا فروت» المسجلة كشركة للتجارة بالجملة، عدة شحنات من السلع الغذائية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في العام 2019 لصالح شركة التعدين «لوباي إنفست» التابعة لشركة «إم-فينانس» التي كان يسيطر عليها سابقا بريغوجين والمرتبطة بعمليات «فاغنر» في هذا البلد. وتستهدف عقوبات أوروبية «لوباي إنفست» منذ فبراير الماضي.

وقالت منظمة «أول آيز أون فاغنر» إن ميشيتين عمل أيضا خلال مسيرته المهنية مع وحدة من الجيش الروسي مسؤولة عن الدعم المادي للقوات المقاتلة، وهي وحدة زودت الاستخبارات العسكرية الروسية بأسلحة وذخيرة خلال غزو شبه جزيرة القرم في العام 2014. وأضافت المنظمة إن شركة «بكين يونزي للتكنولوجيا» تعمل كشركة فرعية لشراء أو بيع تقنيات التكنولوجيا للدفاع، بالنيابة عن بكين.

وأشار الباحث فالكو إلى أن شركة «تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية هي الغوريلا في الغرفة عندما يتعلق الأمر بالعمليات الفضائية الصينية»، لافتا إلى قدرات الدقة «المذهلة» لأقمارها الصناعية.

موقع القيادة الصينية من اهتمام فاغنر بصور أقمار صناعية لروسيا
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القيادة الصينية بنفسها على علم باهتمام «فاغنر» في الأشهر الأخيرة بالحصول على صور أقمار صناعية للأراضي الروسية قبل التمرد الذي قامت به.

وأوضح المصدر الأمني الأوروبي أن هذه الصور كانت تتعلق تحديدا بمقر العمليات الروسية في أوكرانيا في مدينة روستوف-أون-دون التي استولت عليها «فاغنر» خلال التمرد، وببلدات أخرى على الطريق إلى موسكو، إضافة إلى مواقع أخرى ذات أهمية عسكرية أبرزها غروجني معقل الزعيم الشيشاني الموالي للكرملين رمضان قديروف.

واعتبر خبير أوروبي في مجال الفضاء طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع، أنه من «البديهي» أن تكون السلطات الصينية العليا على علم بأي مسألة حساسة تتعلق بـ«تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية»، وقال للوكالة الفرنسية: «عندما تكون الطلبات حساسة، لا شك في أنها تعود مباشرة» إلى السلطات العليا في الصين برئاسة شي جينبينغ.

لكن بعض المحللين يتوخون حذرا أكبر في هذا الصدد. فقال الخبير في الشؤون الصينية لدى معهد البحوث الاستراتيجية في المدرسة العسكرية في فرنسا بول شارون لـ«فرانس برس»: «إننا نبالغ في تقدير مستوى المركزية في الصين»، وأوضح «أي عملية يمكن أن تقع فريسة للمنافسة بين القادة، وبين الإدارات، وبين وحدات الإدارة نفسها».

وتابع: «ربما لم يفهم الصينيون، مثل كثيرين آخرين، ما كان يحدث في الأسابيع التي سبقت التمرد»، مشددا على أن الجانب المالي ربما كان الدافع الرئيسي للعقد الأولي.

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