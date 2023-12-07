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صندوق زكاة بني وليد يشكو قلة الصدقات وزيادة الفقراء

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الخميس 07 ديسمبر 2023, 07:45 مساء
صندوق زكاة بني وليد يشكو قلة الصدقات وزيادة الفقراء
سيارة جمع التبرعات تابعة لصندوق الزكاة في بني وليد (أرشيفية: الإنترنت)
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اشتكى صندوق الزكاة في بني وليد من قلة موارده وبات لا يستطيع دفع إعانات الفقراء المسجلين لديه، فضلًا عن زيادة عدد الأسر المحتاجة وندرة المزكِّين.

وقال مدير الصندوق علي التائب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الصندوق قد يعجز عن دفع إعانات المسجلين لديه خلال الأشهر المقبلة، مع عدم وجود ما يكفي لسد احتياجات العوائل المسجلة والتي تقارب 120 عائلة.

وأوضح أن أغلب المزكِّين المعتادين والذين كانوا العون الدائم خلال السنوات السابقة اضطروا لتقديم زكاتهم قبل وقتها لرفع البلاء عن المدن المنكوبة التي تضررت خلال فيضان درنة في الأشهر الماضية.

- مكتب صندوق الزكاة ببني وليد يستأنف قبول طلبات علاج مرضى الأورام

صندوق زكاة بني وليد يشكو عدم وجود مزكِّين جُدد لتعويض الفاقد
وأشار التائب إلى عدم وجود مزكِّين جُدد لتعويض الفاقد، مع ️ازدياد ملفات الأمراض الخطيرة بشكل كبير داخل المدينة، خاصة الأورام؛ الأمر الذي أثقل كاهل المكتب بالمبالغ الكبيرة، مع ️ازدياد ملفات الإعانة الشهرية للفقراء مع ضعف الجباية، إضافة للضعف الشديد في قيمة الصدقات.

وأكد أن عدم تعاون المصارف العاملة داخل المدينة بشأن آلية اقتطاع صدقة شهرية من حسابات المواطنين زاد من عبء الصندوق، منوهًا بأنهم قرروا ️إيقاف استقبال أي ملفات جديدة علاجية سواء كانت أدوية، أو تسديد العمليات وجرعات الأورام، أو دين العلاج بالمصحات والعيادات.

وذكر التائب أن عمل المكتب خلال هذه الفترة سيقتصر على ️الاستمرار باستقبال ملفات الإعانة الشهرية للأسر الفقيرة، والاستمرار بسد احتياجات الأسر المسجلة بالمكتب والتي تصل مصارفها الشهرية بين إعانات وتسديد إيجارات وأدوية علاجية إلى ما يقارب 80 ألف دينار شهريًا، مشيرًا إلى أنه في حال استمر ضعف الجباية بهذا الشكل سيضطر الصندوق لتقليل الأسر الموجودة لديه، حسب الأكثر احتياجًا.

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