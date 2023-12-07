«الكهرباء» تعلن دخول الوحدة الثانية بمحطة السرير على الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، الدخول بالوحدة الغازية الثانية بمحطة السرير الغازية على الشبكة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن أعمال الصيانة اشتملت على غسيل الحراقات للوحدة، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود لدعم الشبكة الكهربائية وضمان سير عمل الوحدة بالكفاءة المطلوبة خلال فترة الذروة الشتوية.

تركيب خلايا جديدة بمحطة السرير استعدادا للذروة الشتوية

بقدرة 250 ميغاوات.. دخول الوحدة الأولى بمحطة السرير على الشبكة الكهربائية

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة الكهرباء فك خلايا قديمة ومتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة داخل محطة السرير جهد «66/11 ك.ف»؛ وذلك استعدادًا للذروة الشتوية.

من أعمال تشغيل الوحدة الغازية الثانية بمحطة السرير، 7 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)