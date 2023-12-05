بالفيديو: بوروندي تطلب خفض فائدة قرض ليبي.. والدبيبة يلغيها

القاهرة - بوابة الوسط

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلغاء فائدة قرض بقيمة خمسة ملايين دولار قدمته ليبيا لبوروندي والاكتفاء بأصل الدين، جاء ذلك ردا على وزير المالية خالد المبروك خلال اجتماع الحكومة العادي في مدينة الزاوية (غرب ليبيا) اليوم الثلاثاء.

ونقل وزير المالية خالد المبروك إلى الدبيبة طلبا من بوروندي بتخفيض قيمة فائدة قرض تلقته من ليبيا في العام 2000 إلى 2%، وذلك بعد مفاوضات خاضتها وزارته لاسترداد القرض بعد نحو 23 عاما، مشيرا إلى أن بوروندي تعثرت بعد سداد 766 ألف دولار.

الدبيبة: أصل الدين يكون كافيا

ووجه المبروك حديثه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قائلا «نتمنى أن يمنحنا مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نسبة الفائدة»، لكن الدبيبة قال «القانون في ليبيا يحرم الفائدة سواء بخفضها أو رفعها... إذا نجحتم في إعادة الخمسة ملايين دولار فقط، وهو أصل الدين يكون كافيا، ودون فوائد».

من جهة أخرى كشف وزير المالية عن استرداد ليبيا ديونا عالقة في أميركا اللاتينية في أفريقيا بقيمة 120 مليون دولار في العام الجاري، ودخولها حسابات وزارة المالية.