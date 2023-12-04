1.39 مليار دينار إيرادات النفط المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة خلال نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن إيرادات النفط المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة (كونوكوفيلبس – توتال إنيرجز)، سجلت 1.39 مليار دينار خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط، في نشرتها الشهرية، أن الإيرادات النفط المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة (كونوكوفيلبس – توتال إنيرجز)، والتي تتضمن الإتاوات والضرائب عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام، سجلت مليارا و393 مليوناً و100 ألف دينار، خلال شهر نوفمبر الماضي، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وكشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، في حوار شامل مع قناة «الوسط» (Wtv) أذيع مساء الأحد، «ثلاثة تحديات رئيسية تواجه تطوير قطاع النفط الليبي وزيادة إنتاج الخام، الذي تتطلع المؤسسة إلى بلوغه مليوني برميل يوميًا خلال السنوات الخمسة الماضية، مشيرًا إلى أن المؤسسة بحاجة إلى «17 مليار دولار للوصول مليوني برميل يوميًا» خلال خمس سنوات.

تحديات رئيسية تواجه تطوير القطاع النفطي

وأوضح بن قدارة خلال المقابلة أن التحديات الرئيسية التي تواجه عملية تطوير القطاع النفطي تتمثل في تهالك البنية التحتية من خطوط نقل الخام ومحطات الكهرباء وضخ الخام من حقول الإنتاج إلى موانئ التصدير، بالإضافة إلى ضمان استمرار التمويل لعمليات التطوير التي قد تعوقها في بعض الأحيان الإجراءات الإدارية المعقدة لتسييل الميزانيات المخصصة لتطوير القطاع.

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وذكر بن قدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط حصلت أخيرًا على موافقة المجلس الأعلى لشؤون الطاقة لتنفيذ مشروع كبير لاستبدال خطوط أنابيب ناقل الخام من حقول الواحات جنوب شرق ليبيا إلى موانئ التصدير في السدرة ورأس لانوف والحريقة، وخطوط نقل الخام من حقول الفيل والشرارة والوفاء جنوب غرب ليبيا إلى ميناء مليتة على البحر المتوسط غرب البلاد.