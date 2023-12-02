الدولار يرتفع ويقترب من حاجز 6 دينارات ليبية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية مساء اليوم السبت إلى 5.975 دينار، مقارنة بـ5.96 دينار التي سجلها في مستهل تعاملات اليوم.

كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 6.42 مقارنة بـ6.41 دينار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 7.30 دينار، حسب تجار ومتعاملين بالسوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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واستقرت الليرة التركية عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.93 دينار ليبي؛ فيما قفز سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 290 دينارا مقارنة بـ285 دينارا المسجلة في بداية تعاملات اليوم.